Alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Juventus, valida per la trentunesima giornata di Serie A. Nel corso del riscaldamento Paulo Dybala è sceso a bordocampo e si è intrattenuto con il portiere della Juventus Mattia Perin (suo ex compagno di squadra alla Vecchia Signora): i due sono indisponibili e non giocheranno il match odierno, ma hanno scambiato alcune parole prima del calcio d'inizio.

pic.twitter.com/ub5uXpxVw7 — Serie A Out of Context (@CalcioNoContext) April 6, 2025