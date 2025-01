Bologna, Fenucci: "Stiamo parlando con Sartori per il rinnovo, arriveremo a una soluzione. Il match con la Roma? L'arbitraggio non ha condizionato il risultato"

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è intervenuto a margine della presentazione dell'iniziativa 'Sin dall'inizio Forza Bologna' e tra i vari temi trattati si è soffermato su Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica dei felsinei e nel mirino della Roma. Ecco le sue parole: "Con Sartori stiamo parlando del rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Per me non ci sono problemi. Lo vedo tutti i giorni, arriveremo a una soluzione. Quando ci saranno novità le comunicheremo. Durata del rinnovo? La trattativa la facciamo con lui, non pubblicamente".

La partita contro la Roma?

"Le decisioni non sono state condizionanti per il risultato della partita con la Roma. Non parlo volentieri degli arbitri. Credo però che nella ricerca dell'uniformità delle decisioni, da quando c'è il Var, si stia andando verso la ricerca del particolare e arrivano rigori che si fanno fatica a spiegare nelle dinamiche del calcio, anche se possono avere sulla carta criteri di correttezza al video. E qui si può crescere. Nei finali di partita abbiamo perso qualche punto di troppo. Speriamo di recuperare. Nel complesso comunque facciamo un calcio propositivo, abbiamo la consapevolezza di aver alzato il livello delle prestazioni".