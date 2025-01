Sartori lavora al colpo di gennaio. Intanto la Roma lo corteggia

Prima il mercato, poi i rinnovi degli uomini mercato in scadenza di contratto al 30 giugno: nell’attesa, però, la Roma e Ranieri pensano a Giovanni Sartori per rifondare il club giallorosso, che domenica sarà avversario diretto dei rossoblù. La notizia è circolata su radio e siti romani, facendo il giro dei social, rilanciata anche in Francia, dato che il diesse giallorosso Ghisolfi che viaggia verso l’addio è transalpino. [...]

Sartori però lavora e attende novità da Saputo e Fenucci volendo parlare con il club, prima di ascoltare eventualmente altre sirene. Tocca al Bologna, ora, fare la propria mossa. [...]

(Il Resto del Carlino)