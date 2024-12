Milan-Roma: Hernandez verso l'esclusione, al suo posto Terracciano o Bartesaghi. Pulisic al massimo in panchina

Domenica alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio San Siro la partita tra Milan e Roma, valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Come rivelato dall'emittente televisiva, Paulo Fonseca potrebbe rivoluzionare la formazione: Theo Hernandez va verso la terza panchina consecutiva e al suo posto potrebbe giocare Filippo Terracciano. L'altra ipotesi prevedrebbe l'ex Hellas Verona a centrocampo con Davide Bartesaghi terzino sinistro. Da valutare, invece, le condizioni di Christian Pulisic, il quale punta alla convocazione e andrà al massimo in panchina.

(Sky Sport)