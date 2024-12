Non arrivano buone notizie in casa Milan. Questa mattina, infatti, Pulisic ha svolto nuovamente il lavoro personalizzato. Si va verso la sua indisponibilità per la sfida contro la Roma. Probabilmente sarà convocato per la panchina, ma si deciderà dopo l’allenamento di domani 28 dicembre.

(pazzidifanta.com)