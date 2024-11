Roma in partenza per Napoli: presenti Dybala e Hummels (VIDEO)

Domani alle ore 18 va in scena allo Stadio Diego Armando Maradona il big match tra Napoli e Roma, valido per la tredicesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa, che ha subito sfoggiato il completo della nuova collezione "Originals Bring Back", è arrivata in stazione ed è pronta a partire per la Campania: presenti Paulo Dybala e Mats Hummels, i quali sono stati convocati da mister Ranieri nonostante non siano in condizioni perfette.