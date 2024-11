Napoli-Roma, i convocati di Ranieri: presenti Dybala e Hummels. Out Saelemaekers e Hermoso (FOTO)

Domani alle ore 18 va in scena allo Stadio Diego Armando Maradona il big match tra Napoli e Roma, valido per la tredicesima giornata di Serie A. Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati in vista della partita e spicca la presenza di Paulo Dybala e Mats Hummels. Nonostante abbia iniziato ad allenarsi con il resto del gruppo, Alexis Saelemaekers non prenderà parte alla gara. Assente anche Mario Hermoso, il quale spera di recuperare per il Tottenham.