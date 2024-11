AS Roma: in vendita la nuova collezione "Originals Bring Back" ispirata al 1993 (FOTO, COMUNICATO e VIDEO)

Come annunciato nella giornata di ieri, oggi la Roma ha lanciato la nuova collezione "Originals Bring Back" creata in collaborazione con Adidas e si ispira ai capi di abbigliamento del 1993. Sono ben cinque i prodotti messi in vendita e si tratta della maglietta home (quella della stagione del debutto di Francesco Totti) con il Lupetto di Gratton e lo sponsor Barilla, una giacca con il logo Barilla, un altro completo giacca più tuta Adidas e le scarpe Gazelle giallorosse. Ecco il comunicato della Roma: "AS Roma e adidas presentano la nuova collezione Originals Bring Back, che prende ispirazione dall’heritage della storia giallorossa.

Questo drop celebra il passato del club, rievocando colori e design dei primi Anni 90. Al centro della nuova collezione – composta da cinque articoli – c’è la maglia da gara del 1993, riproposta in un’accurata replica dell’iconica versione originale, con l’applicazione del trifoglio Originals, del “Lupetto” disegnato da Piero Gratton e dello sponsor dell’epoca - Barilla - sul petto. Con essa, la riproduzione della giacca della stessa stagione, una tuta integrale blu con strisce giallorosse e un paio di scarpe Gazelle dedicate ai tifosi romanisti che riprendono le tonalità della maglia e riportano il “Lupetto” nella parte posteriore. Tutta la collezione attinge dunque all’estetica storica del club e mescola l’essenza calcistica con la tradizione culturewear di adidas. Per celebrare questo lancio, adidas ha realizzato il cortometraggio “Bring Back to Rome ‘93”, che racconta la ricerca di due giovani, a caccia di un prezioso cimelio, dentro un vintage shop. L’oggetto del desiderio è la maglia adidas dell’AS Roma del 1993, rimasta nascosta in una scatola ben custodita. I due giovani recuperano la jersey e la indossano con soddisfazione insieme agli altri capi che compongono la linea, concludendo il proprio ideale viaggio nel tempo. La nuova collezione adidas Originals Bring Back AS Roma è disponibile dal 22 novembre presso gli AS Roma Store e su store.asroma.com, presso gli adidas store, sull’app adidas, su adidas.it e nei negozi dell’official retail partner JD. AS Roma e adidas ringraziano Riccardo Viola Editore per il supporto offerto grazie al suo archivio di pubblicazioni riguardanti la storia del club giallorosso". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE