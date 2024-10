Serie A, ufficiale: Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi. Scaroni: "Decisione incomprensibile"

Nonostante i tentativi dei rossoneri e della Lega di giocare la partita, la sfida tra Bologna e Milan è stata rinviata a data da destinarsi a causa del maltempo che sta mettendo in ginocchio il capoluogo emiliano. Ancora incerta, dunque, la data del recupero. "Bologna-Milan è stata rinviata. Con una decisione incomprensibile a mio parere, il sindaco ha vietato la partita a porte chiuse - le parole del presidente del Milan Paolo Scaroni all'uscita dell'assemblea della Lega -. Non ho capito perché, ma di fronte all'ordinanza del sindaco abbassiamo la testa".

Successivamente è arrivata la risposta di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna: "C'è una situazione di oggettiva difficoltà nella zona dello stadio, dove ci sono stati anche dei crolli. Al di là della solidarietà che sempre esprimiamo per le famiglie, c'erano però anche situazioni oggettive che rendevano difficile la disputa della partita a Bologna. Mi sembra che il rinvio sia la scelta più saggia, anche perché consente di salvaguardare l'incasso della partita che in parte verrà devoluto alle popolazioni colpite. Ipotesi recupero? Non lo so, parlatene con la Lega perché è di loro pertinenza. Sono tematiche organizzative che vanno affrontate difendendo l'interesse delle parti. Giocare le partite a porte chiuse e senza pubblico credo che sia sempre una sconfitta per il movimento".

La conferma arriva anche dalla Lega Serie A, che ha diramato un comunicato ufficiale: "Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, vista la delibera del Consiglio di Lega tenutosi in data odierna, in cui la Lega Serie A prende atto dell’Ordinanza del Sindaco di Bologna n. 761919/2024, che non consente la disputa, neanche a porte chiuse, della gara di Campionato di Serie A Enilive Bologna-Milan, in programma il giorno 26 ottobre 2024 alle ore 18.00, dispone il rinvio della stessa a data da destinarsi".

(legaseriea.it)

