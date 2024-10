Serie A: Bologna-Milan rinviata per maltempo e motivi di ordine pubblico. Ma la Lega spinge per giocare: ipotesi porte chiuse o campo neutro

Caos in Lega Serie A in seguito alla scelta del Sindaco di Bologna Matteo Lepore di rinviare la partita tra Bologna e Milan, valida per la nona giornata di campionato e in programma sabato alle ore 18. La città è stata colpita da un forte alluvione nei giorni scorsi e l'area dello Stadio Renato Dall'Ara viene considerata critica, motivo per cui la decisione è legata a motivi di ordine pubblico e viabilità. Ecco la nota ufficiale: "Sabato al Dall’Ara non si giocherà Bologna-Milan. Il Sindaco, sentiti il Questore e il Prefetto, questo pomeriggio ha infatti firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita di calcio in programma sabato 26 ottobre alle 18 allo stadio Renato Dall’Ara. La decisione è stata condivisa con la prefettura: la partita Bologna-Milan porterebbe allo stadio Dall’Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell’area più critica della città, circa 35.000 persone, con conseguenti problemi di ordine pubblico per la presenza della tifoseria e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte".

Come riportato dall'emittente televisiva, la Lega Serie A non ha ufficializzato il rinvio della partita e spinge per il regolare svolgimento del match. Nella mattinata di domani si terrà un incontro tra il sindaco di Bologna e il Prefetto del capoluogo emiliano per prendere una decisione definitiva. Le ipotesi proposte sarebbero due: disputare la gara a porte chiuse o giocarla in un campo neutro.

(Sky Sport)