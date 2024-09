Roma-Venezia, squadra verso la Curva Sud a fine partita. I tifosi: "Tifiamo solo la maglia" (FOTO)

La Roma batte 2-1 il Venezia in rimonta e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. Nonostante il successo non si placa la contestazione dei tifosi, con la Curva Sud rimasta in silenzio per i primi 15 minuti di gioco. Al termine della partita la squadra si è incamminata verso la Sud, che ha risposto con il coro "Solo la maglia, tifiamo solo la maglia".

Come giovedì scorso, squadra si incammina verso la #CurvaSud che prontamente intona 'Solo la maglia tifiamo solo la maglia'