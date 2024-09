Roma-Venezia, Curva Sud in silenzio per i primi 15 minuti. Poi lo striscione: "Fischiare a gara in corso significa fare il male della nostra maglia, sosteniamola in ogni battaglia" (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Venezia, gara valida per la sesta giornata di Serie A, e la contestazione dei tifosi giallorossi non sembra placarsi nonostante la vittoria contro l'Udinese e il pareggio contro l'Athletic. Come accaduto in occasione del match europeo, la Curva Sud continuerà a manifestare il proprio dissenso rimanendo in silenzio per i primi 15 minuti e non esporrà né bandiere né striscioni.

Allo scoccare del 15' la Curva Sud ha esposto uno striscione: "Fischiare a gara in corso significa fare il male della nostra maglia... Tifiamo la Roma, sosteniamola in ogni battaglia!".