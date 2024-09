ROMA-VENEZIA: le formazioni UFFICIALI. Ok Celik, recuperato anche Pellegrini. Baldanzi in panchina, gioca Soulé (FOTO e VIDEO)

La Roma di Juric insegue il secondo successo consecutivo in campionato e oggi affronta alle ore 15 allo Stadio Olimpico il Venezia di Eusebio Di Francesco nel match valido per la sesta giornata di Serie A. I giallorossi si piazzano all’undicesimo posto in classifica con 6 punti, mentre i lagunari sono diciottesimi a quota 4.

Davanti a Svilar la difesa è composta da Mancini-Ndicka -Angelino, mentre sulle fasce ci sono Celik (recuperato dopo il piccolo problema fisico rimediato contro l’Athletic) ed El Shaarawy. A centrocampo confermata la coppia Koné-Cristante, mentre sulla trequarti giocano Pellegrini e Soulé alle spalle di Dovbyk. In panchina Dybala, non ancora al meglio a causa di alcuni problemi fisici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Koné, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

A disp.: Marin, Ryan, Abdulhamid, Hermoso, Hummels, Dahl, Sangaré, Paredes, Pisilli, Baldanzi, Shomurodov, Dybala.

All.: Juric.

VENEZIA: Joronen; Candela, Idzes, Svoboda; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Haps; Oristanio; Pohjanpalo.

A disp.: Bertinato, Grandi, Stankovic, Gytkjaer, Sagrado, Crnigoj, Schingtienne, Sverko, Andersen, Raimondo, Carboni, El Haddad, Doumbia.

All.: Di Francesco.

Arbitro: Abisso. Assistenti: Pagliardini - Palermo. IV Uomo: Scatena. VAR: Paterna. AVAR: Pairetto.

PREPARTITA

14:00 - La Roma conferma la formazione ufficiale.

13:47 - Il Venezia annuncia la formazione ufficiale.

13:46 - La Roma è arrivata allo Stadio Olimpico.

13:41 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante annuncia la formazione della Roma.