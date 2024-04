Udinese-Roma, malore per Ndicka: partita sospesa, Pellegrini e Mancini a colloquio con i tifosi presenti nel settore ospiti (FOTO)

Momenti di puro terrore al Bluenergy Stadium di Udine. Al minuto 71 di Udinese-Roma Evan Ndicka si è accasciato a terra in seguito a un malore ed è stato portato via in barella. Il difensore centrale è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti, ma la partita è stata sospesa. In seguito a quanto accaduto, Lorenzo Pellegrini e Gianluca Mancini, capitano e vice capitano della squadra giallorossa, si sono recati sotto il settore ospiti per spiegare ai tifosi quanto successo.

