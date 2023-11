Roma-Udinese, Pellegrini e Walace contro la violenza sulle donne: "Fatevi sentire!". Striscione in Distinti Sud: "Da Rea Silvia alla Lupa, Roma è donna, Roma è Giulia" (FOTO)

Oggi alle ore 18 va in scena Roma-Udinese, match valido per il tredicesimo turno di Serie A. Ieri si è celebrata la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e, per ricordare l'importanza di questa tematica, tutti i tesserati dei club hanno un segno rosso sul volto. Poco prima del calcio d'inizio i capitani delle due squadre, ovvero Pellegrini e Walace, hanno letto un messaggio per sensibilizzare i tifosi: "Non basta più dire 'io sono diverso'. Non basta più dire 'è un problema delle donne'. Non basta più dire 'le donne hanno ragione'. Non basta più indignarsi. Dobbiamo essere noi uomini, insieme alle donne, a cambiare le cose. E se le cose non cambiano saremo complici. Mettiamoci in gioco e scendiamo in campo uniti contro la violenza sulle donne. Cambiamo le cose, facciamo rumore. Fatevi sentire!".

"Da Rea Silvia alla Lupa, Roma è donna, Roma è Giulia", lo striscione nel settore dei Distinti Sud dello Stadio Olimpico dedicato a Giulia Cecchettin, una delle ultime vittime.