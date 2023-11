ROMA-UDINESE: le formazioni UFFICIALI. Pellegrini torna titolare, Dybala-Lukaku davanti. Riscaldamento in corso (FOTO e VIDEO)

Alle 18:00 la Roma scenderà in campo per affrontare l'Udinese di Cioffi, tornato sulla panchina dei friulani dopo l'esonero di Sottil. A parte Renato Sanches e Smalling José Mourinho potrà contare praticamente sull'intera rosa a disposizione: terzetto difensivo confermato, in mezzo al campo Paredes in cabina di regia supportato da Cristante e Pellegrini, che rientra dopo l'infortunio. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Spinazzola, mentre davanti il tecnico si affida a Dybala e Lukaku.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

All.: Mourinho.

UDINESE: Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Success.

All.: Cioffi.

Arbitro: Massimi. Assistenti: Rocca-Raspollini. IV uomo: Marcenaro. Var: Paterna. Avar: Longo.

PREPARTITA

17.22 - La Roma entra in campo per effettuare il consueto riscaldamento pre-partita:

? Inizia il riscaldamento ? Roma v Udinese è su DAZN?? https://t.co/hUdL7NW1Zc — AS Roma (@OfficialASRoma) November 26, 2023

17.10 - Nell'Udinese out Pereyra, questo l'11 di Cioffi: Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Festy, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Success.

17.05 - Ufficiali le scelte di Mourinho dall'inizio:

? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaUdinese ? ? DAJE ROMA DAJE! ?#ASRoma pic.twitter.com/KsQ9Hb1dyV — AS Roma (@OfficialASRoma) November 26, 2023

16.45 - La Roma arriva allo Stadio Olimpico: presente con il gruppo Chris Smalling, indisponibile.