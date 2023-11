"Amami e basta", la Roma si schiera contro la violenza sulle donne: "Per non rimanere in silenzio davanti a un'emergenza continua e drammatica" (COMUNICATO e VIDEO)

Oggi si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e la Roma, come di consueto, ha ricordato la campagna 'Amami e basta', creata proprio per contrastare tale problematica: "Più di cento donne uccise in Italia nel 2023. Questi sono i loro nomi, letti dalle calciatrici e dai calciatori della Roma. Per non rimanere in silenzio davanti a un'emergenza continua e drammatica", l'iniziativa del club giallorosso sui social. I nomi delle vittime sono stati letti da Giacinti, Linari, Bartoli, Giugliano, Caesar, Serturini, Bove, Zalewski, Lukaku e Mancini.

Più di cento donne uccise in Italia nel 2023. Questi sono i loro nomi, letti dalle calciatrici e dai calciatori dell'#ASRoma. Per non rimanere in silenzio davanti a un'emergenza continua e drammatica.#AmamieBasta pic.twitter.com/099bAlra7d — AS Roma (@OfficialASRoma) November 25, 2023

Ecco la nota ufficiale della Roma: "Prosegue così la campagna “Amami e Basta”, inaugurata nel 2020 e arricchita da ulteriori iniziative in programma in queste ore.

Le azioni messe in campo dalla Società

La campagna di sensibilizzazione del Club è ripartita giovedì scorso dallo Stadio Tre Fontane, in occasione della gara di Women’s Champions League Roma-Ajax. Qui, al termine della partita, l’AS Roma ha fatto dono alle spettatrici di un fischietto rosso come strumento per chiedere aiuto in caso di aggressione e mandare, insieme, un segnale simbolico per mettere fine alla violenza di genere.

L'iniziativa sarà ripetuta al Tre Fontane per la partita di Serie A femminile Roma-Fiorentina e allo Stadio Olimpico al termine del match tra Roma e Udinese.

Nella serata del 24 novembre, il Club rappresentato dalla CEO Lina Souloukou, ha raccolto l’invito della Presidente del Consiglio Meloni e dei Ministri dello Sport e della Famiglia, Andrea Abodi e Eugenia Roccella, di unirsi ad altri atleti per partecipare con Bryan Cristante e la Responsabile relazioni istituzionali progetto stadio Lucia Bernabè all’evento di proiezione dello slogan “Non sei sola. Chiama il 1522” sulla facciata principale di Palazzo Chigi.

Un’occasione per ricordare che a disposizione delle donne che subiscono violenza e stalking è sempre attivo l'1522, un numero gratuito, attivo 24 ore su 24, che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno. Il servizio è promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità.

Infine, l’AS Roma ha scelto di sostenere la manifestazione “Ora basta con la violenza sulle donne”, promossa il 25 novembre dal Centro Provinciale Libertas Roma presso il Centro Federale F.I.B. con il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Capitolina e dell’Assessorato alle Pari Opportunità di Roma Capitale.

Le maglie di Lukaku e Dybala saranno donate a fronte di offerte in favore della “Casa Internazionale delle Donne”, mentre i bambini che parteciperanno alle esibizioni sportive, musicali e di danza previste indosseranno le t-shirt con la scritta “Amami e Basta”".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE