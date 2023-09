FOTO - Torino-Roma, la protesta del settore ospiti: pezze al contrario per il divieto di trasferta ai residenti nel Lazio

Questa sera alle ore 20:45 va in scena Torino-Roma, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Gli uomini di José Mourinho potranno contare sulla spinta dei propri tifosi, ma il settore ospiti è stato fortemente penalizzato dal divieto di trasferta imposto ai residenti nel Lazio. Come segno di protesta, i Roma Club presenti nello spicchio riservato ai sostenitori giallorossi hanno esposto le proprie pezze al contrario.