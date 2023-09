TORINO-ROMA: le probabili formazioni. Davanti Dybala-Lukaku, ipotesi Bove dall'inizio. Squadra allo stadio (VIDEO)

Dopo la vittoria per 7-0 contro l'Empoli e il 2-1 allo Sheriff Tiraspol in Europa League, la Roma è attesa dal Torino in trasferta nella quinta giornata di campionato. Senza Renato Sanches e Smalling ma con Pellegrini recuperato e destinato almeno dall'inizio ad assistere alla gara dalla panchina, José Mourinho ritrova Rui Patricio tra i pali dopo il turno europeo e conferma il terzetto difensivo, mentre in mezzo al campo si affida a Cristante, Paredes e Bove, favorito su Aouar. Sugli esterni tornano Kristensen e Spinazzola dall'inizio, davanti spazio alla coppia Dybala-Lukaku.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Tameze, Lazaro; Seck , Radonjic; Zapata.

All.: Juric.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala; Lukaku.

All.: Mourinho.

Arbitro: Guida. Assistenti: Preti - Mokhtar. IV uomo: Giua. VAR: Di Paolo. AVAR: Paganessi.

PREPARTITA

19.30 - La Roma arriva allo stadio: