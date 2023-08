Il pareggio tra Juventus e Bologna in campionato ha suscitato non poche polemiche, per via di un possibile rigore per i rossoblù (fallo di Iling Junior su Ndoye) contestato anche dall'ad del Bologna Claudio Fenucci. Come confermato dal sito sportivo il designatore Rocchi per questo episodio avrebbe fermato l'arbitro Di Bello e l'addetto al Var Fourneau, giudicando invece regolari le altre scelte prese durante l'arco della partita.

(sport.sky.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE