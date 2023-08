Juventus-Bologna, Fenucci duro: "Errore insopportabile ai tempi del VAR, è veramente una follia" (VIDEO)

Forte e decisa presa di posizione da parte di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, al termine della fra Juventus e Bologna, terminata 1-1 ma viziata da una mancata chiamata del VAR per un episodio nell'area di rigore juventina. Ecco la nota del Bologna:

"Faccio questo lavoro da 25 anni, non vengo spesso a parlare di arbitri in tv. Oggi faccio i complimenti alla mia squadra per la grande partita: la vittoria ci è stata tolta da un errore arbitrale clamoroso. Quindi per rispetto dei nostri tifosi e per proteggere il lavoro del nostro allenatore e della squadra oggi non si può non sottolineare un episodio allucinante come questo. È impensabile che un intervento simile non sia sanzionato con rigore ed espulsione. Nell’era della tecnologia è una situazione insopportabile, è follia non intervenire su episodi come questi".

(bolognafc.it)

Il video dell'episodio di cui si sta discutendo: