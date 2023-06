ROMA-SPEZIA: le formazioni UFFICIALI. Dybala e Pellegrini dal 1'. Svilar titolare (VIDEO)

Dopo la sconfitta ai rigori in finale di Europa League per mano del Siviglia, la Roma chiude il campionato e la stagione all'Olimpico: alle 21.00 i giallorossi ospitano lo Spezia, in lotta per la salvezza, nell'ultimo turno di Serie A per conquistare la qualificazione alla prossima Europa League. José Mourinho, che non guiderà la squadra dalla panchina poiché squalificato, sceglie Svilar in porta, Celik per completare il terzetto difensivo con Smalling e Mancini, a centrocampo si affida a Cristante e Bove mentre sulle fasce dà spazio a Zalewski ed El Shaarawy. Davanti Dybala e Pellegrini stringono i denti e supportano Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Celik, Smalling, Mancini; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Belotti.

All.: Mourinho (squalificato, in panchina Foti).

SPEZIA: Zoet; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Zurkowski, Bourabia, Esposito, Reca; Gyasi, Nzola.

All.: Semplici.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Carbone - Baccini. IV uomo: Camplone. VAR: Mazzoleni. AVAR: Longo S.

PREPARTITA

20.05 - Anche la Roma comunica le scelte di Mourinho:

20.04 - Il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante anticipa la formazione ufficiale della Roma:

19.58 - Ufficiale l'11 dello Spezia:

19.42 - La Roma arriva all'Olimpico.