FOTO - Roma-Spezia, striscioni all'Olimpico: "Mou Roma è con te". E ancora: "Avete onorato la nostra maglia". Poi contro Taylor: "Fucking shame"

Dopo la finale di Europa League alla Puskas Arena di Budapest persa ai rigori contro il Siviglia, i tifosi mostrano il loro supporto alla squadra in occasione di Roma-Spezia, ultima giornata di campionato in scena all'Olimpico. Molti gli striscioni esposti allo stadio: "143 minuti di battaglia... avete onorato Roma e la nostra maglia... grazie di tutto ragazzi", firmato dal gruppo Roma; "Il mister e i giocatori portano la croce AS Roma. Insieme a noi... fuori la voce!", si legge anche in Curva Sud; "Non c'è sconfitta che possa scalfire la nostra fede... forza Roma nostra!" in Tribuna Tevere. "Mou Roma è con te", esposto dal gruppo Roma in Curva Sud. "Invece tuo padre sai che spasso quando andava a Campobasso...", recita un altro striscione.

Poi in Curva Sud è apparso anche uno striscione contro l'arbitro di Siviglia-Roma, l'inglese Anthony Taylor: "Taylor fucking shame".