Atalanta, Gasperini: "Arbitri? Un disastro. L'errore in Spezia-Lazio è di una gravità assoluta"

SKY SPORT - Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva al termine della sfida con la Salernitana, finita sul punteggio di 1-1. Il tecnico dei bergamaschi si è soffermato sulla questione legata al rendimento degli arbitri in questa stagione e le critiche non sono mancate. Inoltre il sessantaquattrenne ha commentato la clamorosa svista sul gol in fuorigioco di Acerbi in Spezia-Lazio. Dell'episodio appena citato ne hanno parlato anche il direttore generale dell'Atalanta Marino e Mourinho nel postpartita di Roma-Bologna. Le dichiarazioni di Gasperini:

C'è stato un vento contrario quest’anno?

“È stato un disastro quest’anno, avete le immagini e lo potete vedere. Poi viene l’episodio di La Spezia, viene fuori un polverone ma io sono mesi che non ne parlo. Sono contento l’abbia fatto la società, ma quello che è successo è di una gravità assoluta. Gli episodi sono tutti lì, se avete voglia li potete vedere”.

Per essere puntigliosi il VAR da noi viene usato eccessivamente e si porta a fare confusione?

“L’uniformità è difficile da avere nel calcio, ma il problema è che tanti episodi sono stati clamorosi come interpretazione. Se succede in campo a velocità normale dispiace, ma davanti al televisore e stravolgi le immagini… ognuno si è fatto il suo regolamento pur di giustificare le scelte assurde. Se togli la certezza del regolamento lo sport non diventa credibile. Lavori sui fotogrammi e puoi dire tutto il contrario di tutto. Ormai ci sono le fazioni, ognuno parteggia per il suo e si creano difese e chi ne risente è il calcio. Il calcio non è credibile ora, a bocce ferme non abbiamo la stessa interpretazione”.