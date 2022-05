Roma-Bologna, Mourinho attacca la Lazio: «C'è ancora chi vince con un gol in fuorigioco...»

È un Jose Mourinho critico quello che si presenta in conferenza stampa nel post Roma-Bologna. Il tecnico portoghese, rispondendo ad una domanda su Zaniolo, ha punzecchiato la classe arbitrale, citando l'episodio di ieri sera del gol di Acerbi in fuorigioco nel finale di Spezia-Lazio: "Io alleno da 22 anni e non cambio. Ci sono tanti cambi nel calcio, però voi non cambiate mai. Dopo la partita c'è un risultato e le domande dipendono dal risultato. L'altra cosa che non è cambiata è che 22 anni fa potevi vincere con un gol in fuorigioco, dopo 22 anni puoi ancora vincere con un gol in fuorigioco perché ieri è successo questo. A parte qualche fenomeno c'è una stampa seria, critica. Non vedo questa prostituzione intellettuale. Se voi volete nascondere che ieri una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco nel 2022 allora dovete farmi nuovamente questa domanda."