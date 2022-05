Atalanta, Marino sugli arbitri: "Mourinho ha detto la verità. Quello che è successo toglie certezze"

SKY SPORT - Il direttore generale dell'Atalanta, Umberto Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente televisiva prima della sfida contro la Salernitana, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. Il dg si è soffermato sulle parole di Mourinho, il quale aveva criticato gli arbitri sulla decisione di convalidare il gol in fuorigioco di Acerbi in Spezia-Lazio. Questo il suo intervento.

Nonostante le tante occasioni sciupate potreste andare in Europa, vi sentite coinvolti?

"Devo rispondere con una citazione. Tre cose non puoi nascondere, il sole, la luna e la verità. Mourinho ha detto la verità, poi si può sindacare sui modi, sui tempi, ma quel che è successo toglie certezze ai club, agli addetti ai lavori, ai tifosi. Poi bisogna dare serenità agli arbitri".