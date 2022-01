Roma-Juventus, i convocati di Allegri: out Bonucci. Ok Chiellini, Chiesa e Dybala (FOTO)

Dopo la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta dell'Olimpico: out Bonucci, come annunciato nei giorni scorsi, mentre figurano tra i disponibili Chiesa e Dybala. Presente anche Chiellini, che in settimana si è negativizzato.

L'elenco dei convocati:

Szczesny

Perin

Senko

De Sciglio

Chiellini

De Ligt

Cuadrado

Pellegrini

Rugani

Arthur

McKennie

Bernardeschi

Chiesa

Rabiot

Locatelli

Bentancur

Kulusevski

Morata

Dybala

Kean

Kaio Jorge

Aké