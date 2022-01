Juventus, Allegri: "A gennaio 6 gare molto importanti per la stagione"

Alla vigilia della sfida col Napoli, ha parlato Massimiliano Allegri che con la sua Juventus sarà ospite in casa della Roma domenica prossima. Queste le parole del tecnico juventino: "Abbiamo lavorato sul piano fisico e su quello tecnico. Abbiamo lavorato molto, ci servivano questi giorni. Da domani saremo pronti per affrontare le sei partite di gennaio che saranno molto importanti per la stagione".

Poi sulla situazione contagi da covid: "Ci sono gli organi competenti che devono decidere - ha sottolineato Allegri -. Noi possiamo solo allenarci e giocare con quelli che abbiamo. Questo è uno stato di emergenza e bisogna trovare le soluzioni, nel bene o nel male".