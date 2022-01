Juventus, Allegri: "Con la Roma uno scontro diretto, Mourinho sta facendo bene. Giocano Cuadrado e De Sciglio"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, valida per la ventunesima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico dei bianconeri.

Che partita si aspetta?

“È sempre Roma-Juventus, gara difficile perché la Roma ha ottime individualità. Poi Mourinho nei momenti di difficoltà, come adesso dopo la sconfitta di Milano, preparerà una grande partita, è un altro scontro diretto, bisogna prepararsi al meglio”.

Si aspettava la squalifica?

"Ci stava, son cose che capitano non c’è bisogno di dire altro”.

Dybala titolare?

“Valuterò oggi, ci saranno dei cambi. Veniamo da una settimana di duro lavoro. Avevamo un po’ di fatica nelle gambe, deciderò dopo l’allenamento”.

Cosa ha funzionato e cosa no col Napoli?

“Tutti ci aspettavamo di battere il Napoli per arrivare lì a due punti. Però è uno scontro diretto e siamo rimasti alla stessa distanza, abbiamo fatto cose buone e cose meno buone. Stiamo crescendo però, stiamo recuperando tanti giocatori. Danilo lunedì è in gruppo, Dybala e Chiesta stanno meglio, Chiellini è rientrato. Sono bei segnali perché abbiamo tante partite. La squadra ha fatto buone cose, abbiamo subito un gol sciocco però il Napoli è forte, ha un bel palleggio e noi dovevamo sfruttare meglio alcune situazioni d’attacco”.

Similitudini fra lei e Mourinho?

“Io sono venuto qui sapendo che era un anno dove bisognava cominciare a cambiare la squadra per rientrare fra un anno o due a tornare a lottare per lo scudetto. Potevamo fare meglio ma è una questione di crescita della squadra, giocatori che hanno meno esperienza nel vincere è normale che le paghino. La Roma è dietro di noi di tre punti, il campionato italiano non è facile e Mourinho sta facendo bene. Noi dobbiamo migliorare nella fase realizzativa, nella gestione della palla. Tutti vorremmo vincere e lottare per lo scudetto, però ci sono dei periodi in cui va così”.

Come sta Arthur?

"Arthur è rientrato, è in una buona condizione. È un giocatore che se non ha 90 minuti nelle gambe resta un cambio importante”.

Ci sono problemi irrisolvibili in questa squadra?

"Non ha problemi irrisolvibili, stiamo lavorando per migliorare la qualità del gioco e la fase realizzativa. Su questo dobbiamo lavorare per arrivare in fondo, per entrare nelle prime quattro che è l'obiettivo della stagione. Poi abbiamo la Champions, la Supercoppa, ancora il campionato. Bisogna arrivare con una crescita importante, capire i momenti della partita che è importante. Più si gioca, più c'è esperienza. Sono sereno. Ho sempre detto che a parte l'Inter, le altre squadre si giocano tutto per gli altri tre posti. Vediamo dopo tutti questi scontri diretti dove s'arriva".

Un commento alle parole di Khedira?

“Ogni giocatore ha la sua caratteristica, la Juve ha cambiato molto. Oggi i sono giocatori con meno esperienza e caratteristiche completamente diverse da quelli di prima. Bisogna lavorare su questi e farli migliorare. I giocatori non sono macchine, sono completamente diversi fra loro. Per questo ci sono i cicli”.

Cuadrado può non giocare domani perché diffidato?

“No Cuadrado gioca domani, perché Pellegrini non ha i 90 minuti nelle gambe essendo rientrato da poco. Gioca anche De Sciglio. Quindi vi ho dato due terzini, i centrali sono quelli… Fino a lì non potete sbagliare”.