Genoa, -3 alla Roma: rientrati tutti i Nazionali (FOTO)

Anche il Genoa continua la preparazione in vista della sfida contro la Roma in programma domenica sera a Marassi che vedrà l'esordio di Shevchenko sulla panchina del club ligure. A tre giorni dal match contro i giallorossi il tecnico ha ritrovato tutti i giocatori impegnati con le rispettive Nazionali durante la sosta: oggi si sono allenati anche Vasquez e Galdames, come fa sapere il club su Twitter.

Shevchenko, tra le varie assenze, dovrà fare a meno anche degli infortunati Criscito e Caicedo.