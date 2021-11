Genoa: per Criscito lesione all’adduttore destro, per Caicedo trauma distrattivo al muscolo semitendinoso destro. Out con la Roma

Domenica sera a Marassi contro la Roma Shevchenko non potrà contare su Criscito e Caicedo. Con un nota sul sito ufficiale il club rossoblù ha comunicato le condizioni fisiche dei due: "Il Genoa Cfc comunica che gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato per Domenico Criscito una lesione di primo/secondo grado all’adduttore destro, per Felipe Caicedo un trauma distrattivo di basso grado al muscolo semitendinoso destro. I tempi di recupero saranno valutati con controlli successivi".

(genoacfc.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE