Roma-Napoli, i convocati di Spalletti: ok Zielinski, out Ounas e Manolas

Dopo rifinitura, conferenza stampa e la partenza per Roma, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta in casa della Roma, in programma domani alle 18.00 allo stadio Olimpico. Out Ounas e l'ex difensore giallorosso Manolas, infortunato.

I convocati azzurri: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.

(sscnapoli.it)

