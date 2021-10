Ultimi preparativi per il Napoli prima della partenza per Roma. Prima della conferenza stampa di Spalletti la formazione azzurra ha svolto stamattina l'allenamento di rifinitura a Castel Volturno. Dopo una prima fase di torello e attivazione muscolare, i giocatori hanno lavorato sulla rapidità. Successivamente si è passati ad un'esercitazione tattica e in chiusura partita a campo ridotto. Lavoro personalizzato in campo per Ounas, terapie invece per l'indisponibile Manolas.

(sscnapoli.it)