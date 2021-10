Napoli: squadra in viaggio verso Roma (FOTO)

Dopo la seduta di rifinitura e la conferenza stampa di Luciano Spalletti, ex di giornata, il Napoli parte in treno per raggiungere Roma. Domani alle 18.00 allo stadio Olimpico andrà in scena il big match tra giallorossi, reduci dal pesante ko in Conference League contro il Bodø/Glimt e al 4° posto in Serie A, e gli azzurri, primi in classifica a punteggio pieno. Su Twitter il Napoli mostra le immagini dei giocatori in partenza: