La Roma ricorda il papà di Nicola Zalewski: i giallorossi, in occasione del derby contro la Lazio in scena alle 18.00 allo stadio Olimpico, scendono in campo con il lutto al braccio in memoria del papà del classe 2002 giallorosso, scomparso due giorni fa. Anche la Roma Primavera oggi contro il Verona ha indossato il lutto al braccio.