Lazio-Roma: c'è anche Zalewski. Il club giallorosso: "Daje Nico" (FOTO)

Non è un momento facile per Nicola Zalewski, che due giorni fa ha perso il papà. Oggi il classe 2002 giallorosso è all'Olimpico per il derby in programma alle 18.00: José Mourinho ne aveva parlato in conferenza stampa esprimendo il desiderio di avere Zalewski a disposizione.

Oggi, inoltre, i ragazzi della Roma Primavera hanno indossato il lutto al braccio in occasione del match contro il Verona ricordando il papà di Zalewski anche con un mazzo di fiori depositato in tribuna. "Daje Nico", il messaggio del club giallorosso su Twitter.