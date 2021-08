ROMA-FIORENTINA: le formazioni UFFICIALI. Gioca Abraham, Ibanez con Mancini in difesa (FOTO e VIDEO)

DALLO STADIO OLIMPICO LR24 - Attesa terminata, allo stadio Olimpico si apre il campionato della Roma: i giallorossi, con José Mourinho in panchina, debuttano in casa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Pochi cambi per lo Special One rispetto alla formazione che ha affrontato il Trabzonspor in Conference League: davanti a Rui Patricio ballottaggio tra Ibanez e Kumbulla per affiancare Mancini, le corsie sono affidate a Karsdorp e Vina. A centrocampo Diawara è favorito su Veretout per completare la mediana con Cristante, mentre in attacco spazio ancora a Shomurodov supportato da Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan. L'ultimo acquisto, Tammy Abraham, si accomoda in panchina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Calafiori, Reynolds, Diawara, Villar, Bove, Darboe, El Shaarawy, Carles Perez, Zalewski, Mayoral, Shomurodov.

All.: J. Mourinho.

FIORENTINA: Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

A disp.: Rosati, Terracciano, Quarta, Ranieri, Terzic, Benassi, Bianco, Duncan, Castrovilli, Kokorin, Montiel, Munteanu, Saponara, Sottil.

All.: V. Italiano.

Arbitro: Pairetto. Assistenti: Tegoni - Rossi. IV uomo: Di Martino. VAR: Mazzoleni. AVAR: Vivenzi.

PREPARTITA

19.45 - Anche la Roma rende noto su Twitter l'undici scelto da Mourinho. Questa, invece, la formazione viola: Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Maleh; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

19.42 - Nel frattempo si intensificano le file dei tifosi al prefiltraggio, con un'attesa stimata di 20 minuti:

19.40 - Ufficiale la formazione della Roma, come anticipa su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante:

19.25 - Per la squadra consueto sopralluogo sul campo. Ecco i giallorossi sul terreno dell'Olimpico con focus sul neoacquisto Tammy Abraham:

19.20 - A circa un'ora dal fischio d'inizio procede senza problemi l'affluenza dei tifosi, nessun intoppo al prefiltraggio e agli ingressi nei vari settori per accedere allo stadio:

19.10 - Il pullman della Roma arriva, come mostrano le immagini de LAROMA24.IT, allo stadio Olimpico.