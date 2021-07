Sarri: "Mourinho mi sta simpatico, non vedo dualismo anche perché ha vinto molto più di me"

La conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri alla Lazio è all'indomani di quella avvenuta al centro di Roma con protagonista José Mourinho. E la prima domanda all'ex allenatore della Juventus guarda proprio alle parole di ieri del tecnico portoghese.

Derby con Mourinho, siete due personaggi agli antipodi. Lui ha citato Marco Aurelio, lei?

"Questo grande dualismo con Mourinho non riesco a vederlo, l'ho conosciuto ed è un bel personaggio, a me rimane simpatico. Non sento assolutamente questo dualismo, ha vinto molto più di me, ha un pedigree più elevato del mio. Nel derby noi non faremo di tutto ma di più per venire a capo della partita. Citerò più me stesso che altri personaggi, come ho detto alla squadra vorrei vedere giocatori con fame durante la settimana per poi esprimere un calcio di padronanza in partita"