Il nostro Larry Flynt

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - Ci mancava specificasse che era Prandelli a tenere in gioco Turone e scattava il tatuaggio, anche se è prenotato dal momento in cui ha citato Liedholm. Ma la pelle e il cuore dei romanisti Mourinho se li era già presi: "L'incredibile legame della Roma con la città di Roma è ovvio: il simbolo, i colori, il nome. Si confonde nel mondo". Basta, stop, annate a casa, annamo a casa. Ma altro che "it's coming home": riaprite la Curva Sud. [...] "Non voglio la Roma di Mourinho, voglio la Roma dei romanisti". Eccoci, prendici: tuoi. Questa è pornografia romanista. E aspettavamo da anni un Larry Flynt che ce la mandasse in onda all'ora di pranzo, sulla terrazza del Campidoglio. [...] Pornografia romanista, ma non c'è sesso senza amore e quindi se nasce un figlio lo chiameremo Giuseppe. [...] E poi è sicuramente vero che è "furbo", che qualcosa è costruito perché è un mostro di comunicazione, ma lo è perché ogni volta ricalibra riuscendo così a essere naturale. [...]

Ieri Mourinho ha semplicemente detto delle cose molto importanti per i tifosi della Roma che per questo si sono sentiti rappresentati. Il fatto che lo faccia proprio lui è un'emozione particolare. E il solo nominare Liedholm è un'emozione ancora più forte perché riunisce i fili, ti fa sentire tutte le cose importanti insieme qui (il non averle mai perse). E, soprattutto, che lui abbia messo davanti a qualsiasi cosa quella per noi più importante di tutte: la Roma. E non so se vinceremo, ma con quella nel cuore non perderemo mai.