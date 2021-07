VIDEO - Mourinho cita Marco Aurelio: "Nulla viene dal nulla e nulla ritorna nel nulla"

"Perché siamo qui? Perché siamo vicini alla statua di Marco Aurelio, che diceva 'nulla viene dal nulla e nulla ritorna nel nulla'. L'eredità di questo club, mai dimenticare il passato di questo club, costruire un futuro. La parola tempo spesso nel calcio non esiste ma qui sì. I proprietari vogliono fare qualcosa davvero con passione, questa è la ragione principale per cui sono qui", inizia così la prima conferenza stampa di José Mourinho come allenatore della Roma citando Marco Aurelio e chiamando in causa la passione dei Friedkin.