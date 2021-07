Conferenza stampa: alle 13.30 le prime parole di Mourinho

Silenzio, parla José. Oltre 3 mesi dopo l'annuncio ufficiale, con lo sbarco nella capitale della scorsa settimana, oggi José Mourinho verrà presentato ufficialmente alla stampa. Nella cornice di Terrazza Caffarelli, nei pressi del Campidoglio, il tecnico portoghese, alla presenza dei Friedkin, proferirà le sue prime parole ufficiali da allenatore della Roma.

12.15 - In via dei Fori Imperiali è stata allestita un'area in cui sarà allestita una zona per accogliere i tifosi che vorranno essere presenti.