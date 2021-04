VIDEO - Fonseca: "Contrario alla Superlega. Nel calcio non comandano i soldi, ma i tifosi"

"Come quasi tutti gli allenatori sono totalmente contrario alla Superlega. In questo momento sono un uomo e un allenatore molto orgoglioso di far parte del calcio, che ha dimostrato una cosa: non comandano i soldi, ma i tifosi, i giocatori e gli allenatori. Abbiamo dimostrato che chi è importante sono tifosi, giocatori e allenatori. Sono molto orgoglioso di tutti i professionisti del calcio", è il pensiero di Paulo Fonseca sulla Superlega, progetto che ha occupato le cronache sportive negli ultimi due giorni.

"Sono totalmente contro e ovviamente sono orgoglioso della posizione della Roma", ha ribadito l'allenatore giallorosso in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Atalanta.