Conferenza stampa, FONSECA: "Contro la Superlega, orgoglioso della Roma" (VIDEO)

Dopo il ko per mano del Torino, domani la Roma ospita l'Atalanta nel turno infrasettimanale valido per la 32a giornata di campionato. Come di consueto, alla vigilia del match, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca è intervenuto in conferenza stampa al "Fulvio Bernardini" di Trigoria. Le sue dichiarazioni:

Un uomo di sport che idea si è fatto nel momento in cui 12 squadre avevano deciso di giocare tra di loro?

"Come tutti gli allenatori sono contrario alla Superlega. Sono un uomo e un allenatore molto orgoglioso di fare parte del calcio, che ha dimostrato una cosa: non comandano i soldi, ma i tifosi e gli allenatori. Abbiamo dimostrato che chi sono importanti sono tifosi, giocatori e allenatori. Sono molto orgoglioso di tutti i professionisti del calcio. Sono totalmente contro, e ovviamente sono orgoglioso della posizione della Roma".

La squadra ha limiti strutturali?

"Fino a marzo siamo stati dentro i primi quattro posti, quindi dentro l'obiettivo. Poi abbiamo avuto l'Europa League e in queste ultime partite abbiamo avuto un giorno di allenamento e ho cambiato molti giocatori. Vogliamo tornare ad essere forti in Serie A e fare una buona partita domani".

La Roma del futuro deve ispirarsi all'Atalanta?

"No, sono club diversi. Quello che sta succedendo all'Atalanta è da ammirare, ma non possiamo fare questo paragone".

Quali sono i motivi oltre agli infortuni?

"Non è tempo di fare i bilanci".

Preoccupato che in futuro si possa ricreare una situazione così elitaria?

"Non sono preoccupato, abbiamo avuto una dimostrazione di forza del calcio. Si può sempre migliorare. In questo momento di grande difficoltà, il calcio ha dimostrato di poter sopravvivere e migliorare. Stiamo giocando non nel modo ideale perché vogliamo avere i tifosi allo stadio. Ma siamo sopravvissuti bene".

Che Roma dobbiamo aspettarci?

"Una Roma motivata, il campionato non è chiuso. Sappiamo di non aver fatto una buona partita col Torino, ma non abbiamo perso identità".

Ha perso Pedro anche, preoccupato anche per Manchester?

"Non sto pensando al Manchester, ma all'Atalanta e poi al Cagliari. Sono ottimista sugli infortunati".

Come valuta il campionato della Roma?

"Non sono soddisfatto, potevamo fare di più. Ma non è tempo di bilanci".

Possibile gestire al meglio ricavi ed essere competitivi?

"Sì. Il tempo è importante avere tempo per fare la programmazione".

Si respira un'atmosfera dimessa, come sta preparando la sfida con l'Atalanta?

"Con ambizione. Dobbiamo fare una partita ambiziosa per tentare di vincere la partita. Il campionato non è chiuso, dobbiamo giocare per vincere".

Come prosegue il percorso di Mkhitaryan e Veretout per ritrovare la condizione ottimale?

"Stanno bene. Normale che nelle prime partite non erano nelle miglior condizioni fisiche, ma dobbiamo farli giocare e credo che stanno migliorando".