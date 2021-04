LIVE - Superlega: "Rimodelleremo il progetto". Inter pronta a uscire dai fondatori. Il Liverpool chiede scusa ai propri tifosi

La notizia che ha scosso il mondo del calcio nelle ultime ore riguarda la creazione della Superlega da parte di 12 club europei. Forti movimenti di condanna da parte dei tifosi e di molte squadre al punto che nella notte sono stati molti i club a fare retromarcia rispetto alla competizione. Questi tutti gli aggiornamenti sull'argomento:

LIVE

09:30 - Secondo quanto riportato dalla Spagna il motivo per cui i sei club inglesi, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, Manchester City e United, hanno deciso di abbandonare l'idea di prendere parte della SuperLega per colpa della Uefa. L'organo del calcio europeo avrebbe infatti offerto ai club una notevole somma di denaro per rinunciare alla competizione.

09:00 - Il Liverpool, attraverso un video pubblicato sul proprio profilo ufficiale di Twitter, ha chiesto scusa ai propri tifosi per aver accettato di prendere parte alla SuperLega. Il club ha scelto alla fine di ritirarsi, insieme a tutte le altre inglesi, e ha chiesto ufficialmente scusa ai propri tifosi con le parole di John William Henry, uno dei principali proprietari dei Reds.

John W Henry's message to Liverpool supporters. pic.twitter.com/pHW3RbOcKu — Liverpool FC (@LFC) April 21, 2021

08:30 - L'Arsenal sceglie di ritirarsi dalla SuperLega e lo fa pubblicando un comunicato ufficiale sul proprio sito internet in cui, inoltre, viene chiesto scusa ai propri tifosi. Questo il comunicato: "Non avevamo bisogno di ricordarlo, ma la risposta dei tifosi negli ultimi giorni ci ha dato il tempo per ulteriori riflessioni e profondi pensieri. Non è mai stata nostra intenzione causare una tale angoscia, tuttavia quando è arrivato l'invito ad unirsi alla Super League, pur sapendo che non c'erano garanzie, non volevamo essere lasciati indietro per assicurarci di proteggere l'Arsenal e il suo futuro. Come risultato dell'ascolto di voi e della più ampia comunità calcistica negli ultimi giorni, ci stiamo ritirando dalla proposta della Super League. Abbiamo fatto un errore e ce ne scusiamo. Sappiamo che ci vorrà del tempo per ripristinare la vostra fiducia in ciò che stiamo cercando di realizzare qui all'Arsenal, ma cerchiamo di essere chiari: la decisione di far parte della Super League è stata guidata dal nostro desiderio di proteggere l'Arsenal, il club che amate, e di sostenere il gioco che amate attraverso una maggiore solidarietà e stabilità finanziaria. La stabilità è essenziale per il gioco per prosperare e continueremo a lottare per portare la sicurezza di cui il gioco ha bisogno per andare avanti. Il sistema ha bisogno di essere aggiustato. Dobbiamo lavorare insieme per trovare soluzioni che proteggano il futuro del gioco e sfruttare lo straordinario potere che il calcio ha per farci stare sul bordo delle nostre sedie. Infine, sappiamo che questo è stato estremamente sconvolgente alla fine di quello che è stato un anno incredibilmente difficile per tutti noi. Il nostro obiettivo è sempre quello di prendere le decisioni giuste per questo grande club di calcio, per proteggerlo per il futuro e per portarci avanti. Non abbiamo preso la decisione giusta in questo caso, cosa che accettiamo pienamente. Vi abbiamo ascoltato".

08:15 - Non solo le squadre inglesi, ma anche l'Inter sembra essere pronta a fare retromarcia rispetto al progetto della SuperLega. Secondo quanto appreso infatti dall'agenzia di stampa: "Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse dall'Inter".

08:00 - I club fondatori rimasti all'interno della SuperLega, dopo gli avvenimenti e la rinuncia da parte dei club inglesi a prendere parte alla competizione, hanno diffuso un comunicato ufficiale in cui rendono noto che il progetto continuerà ad andare avanti, nonostante debba essere rivisto e ricalibrato rispetto alle critiche mosse anche da parte dei tifosi. Questo il comunicato ufficiale diffuso: