Sassuolo-Roma, i convocati di De Zerbi: out Berardi, Caputo, Defrel e Bourabia oltre ai nazionali fermati

Come Fonseca, anche Roberto De Zerbi dopo aver parlato in conferenza stampa ha diramato la lista dei convocati per Sassuolo-Roma, in programma domani alle 15.00. 22 neroverdi chiamati dal tecnico: out Berardi, Caputo, Defrel e Bourabia, oltre ai nazionali fermati a scopo precauzionale Locatelli, Ferrari e il turco Muldur. Ayhan è invece positivo al Covid-19.

L'elenco dei convocati:

PORTIERI

47 Andrea CONSIGLI

56 Gianluca PEGOLO

63 Stefano TURATI

DIFENSORI

2 MARLON

6 ROGERIO

13 Federico PELUSO

21 Vlad CHIRICHES

22 Jeremy TOLJAN

35 Stefano PICCININI

72 Matteo SACCANI

77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI

4 Francesco MAGNANELLI

8 Maxime LOPEZ

10 Filip DJURICIC

14 Pedro OBIANG

23 Junior TRAORE

24 Federico ARTIOLI

ATTACCANTI

7 Jeremie BOGA

18 Giacomo RASPADORI

26 Isaac KARAMOKO

27 Lukas HARASLIN

30 Brian ODDEI

