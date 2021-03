ROMA-GENOA: le formazione UFFICIALI. Smalling, Pedro ed El Shaarawy dal 1'. Pellegrini, Mkhitaryan e Spinazzola in panchina (VIDEO)

LAROMA24.IT - Il Genoa degli ex, da Strootman a Destro, tra la vittoria infrasettimanale contro la Fiorentina e la gara europea con lo Shakhtar Donetsk. All'Olimpico la Roma riceve la squadra rivitalizzata da Ballardini: l'obiettivo per i giallorossi è non perdere terreno nella corsa Champions. Senza Veretout, oltre a Dzeko, Ibanez e lo squalificato Kumbulla, Fonseca ripropone Cristante in difesa e ritrova Smalling titolare. A centrocampo confermato Diawara, al suo fianco spazio a Villar. Pedro ed El Shaarawy tornano dal 1', a supporto di Mayoral in attacco. Spinazzola e Pellegrini riposano.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Smalling; Karsdorp, Villar, Diawara, Bruno Peres; El Shaarawy, Pedro; Mayoral.

A disp.: Mirante, Fuzato, Santon, Reynolds, Fazio, Spinazzola, Pellegrini, Pastore, Mkhitaryan, Carles Perez.

All.: Fonseca.

GENOA: Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro.

A disp.: Zima, Paleari, Zapata, Onguene, Czyborra, Goldaniga, Melegoni, Behrami, Cassata, Rovella, Shomurodov, Scamacca.

All.: Ballardini.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Vecchi-Fiore. IV uomo: Giua. VAR: Banti. AVAR: Carbone.

PREPARTITA

11.25 - Ufficiale l'undici del Genoa: Marchetti; Masiello, Radovanovic, Criscito; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pjaca, Destro.







11.15 - Ufficiale la formazione della Roma, come fa sapere su Twitter il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante:

11.10 - La Roma arriva allo stadio Olimpico, come mostrato dal club giallorosso con un video su Twitter.