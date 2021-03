Roma-Genoa, i convocati di Ballardini. Non ci sono Perin e Pandev

Il Genoa di Ballardini si prepara a scendere in campo domani alle 12:30 contro la Roma di Fonseca. La squadra rossoblù arriva alla gara dell'Olimpico con una buona posizione di classifica, che permette al grifone di trovarsi al tredicesimo posto in classifica con sette lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione. Presenti gli ex della partita Destro, Strootman e Zappacosta. Assenti invece dalle convocazioni Perin e Pandev che non partiranno per Roma.