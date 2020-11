GENOA-ROMA: le probabili formazioni. Dubbio in porta, Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Mayoral. Squadra verso lo stadio (VIDEO)

LAROMA24.IT - Dopo la larga vittoria in campo europeo contro il Cluj, la Roma si tuffa nel campionato prima dello stop per gli impegni delle Nazionali: ospite a "Marassi" affronta il Genoa, nel 7° turno di Serie A, senza Edin Dzeko, risultato positivo al coronavirus. Oltre all'attaccante bosniaco, altro contagio in casa giallorossa: si tratta del portiere Boer.

In difesa torna Mancini, a completare il terzetto con Smalling ed Ibanez, mentre dubbio in porta per Fonseca: Mirante non è al meglio, pronto Pau Lopez. In mediana spazio alla coppia Pellegrini-Veretout con Karsdorp e Spinazzola a presidio delle fasce. Senza il 9 giallorosso e Carles Perez, infortunato, in attacco tocca a Mayoral, supportato da Pedro e Mkhitarayn.

LE PROBABILI FORMAZIONI

GENOA: Perin; Biraschi, Goldaniga, Bani, Criscito; Rovella, Badelj, Behrami: Pandev, Parigini; Scamacca.

A disp.: Marchetti, Paleari, Czyborra, Ghiglione, Masiello, Pellegrini Lu., Lerager, Melegoni, Radovanovic, Zajc, Asoro, Destro, Pjaca.

All.: R. Maran.

ROMA: Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini Lo., Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Bruno Peres, Cristante, Villar, Darboe, Podgoreanu, Providence.

All.: P. Fonseca.

Arbitro: Irrati. Assistenti: Tolfo-Rocca. IV uomo: Serra. VAR: Pairetto. AVAR: Tegoni.

PREPARTITA

13.22 - Anche la Roma parte in direzione stadio, come mostra su Twitter con un video il club giallorosso.

13.15 - Come fa sapere con un tweet il Genoa, la squadra è in partenza per raggiungere lo stadio Luigi Ferraris, oggi teatro della sfida contro la Roma.