Atalanta, Gasperini: "Settimana strana. Vincere 6-7 partite per arrivare in Champions"

«E' una situazione che tocca tutti quanti, queste notizie destano attenzione. Speriamo si possa risolvere, ma sappiamo benissimo che sarà una cosa lunga», le parole di Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia della trasferta di Lecce segnata dall'emergenza Coronavirus che ha portato al rinvio di cinque partite in programma per la settima giornata di ritorno della serie A. Precauzionalmente, in base alle direttive governative e regionali, la società aveva precedentemente annullato la conferenza stampa sostituendola con una breve video-intervista: «La squadra ha passato una settimana un po' strana, con molta attenzione a queste notizie - ha spiegato il tecnico nerazzurro ai canali ufficiali del club -. Ma ci siamo comunque allenati intensamente e siamo pronti a giocare domani anche se in un clima di incertezza». Al seguito della squadra anche i tifosi.

«Vietato sbagliare, vale per tutti. Il campionato ha i suoi equilibri, ma ogni partita che vinciamo da qui in avanti può essere più importante del solito. L'obiettivo ovviamente è vincere quelle sei-sette partite che ci permetterebbero di arrivare in Champions», ha aggiunto sulla corsa Champions. L'Atalanta, che deve recuperare il match contro il Sassuolo, è al quarto posto a 45 punti in classifica, a +3 sulla Roma.