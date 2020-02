Coronavirus, Lecce-Atalanta: termoscanner per i tifosi bergamaschi

I tifosi bergamaschi potranno assistere a Lecce-Atalanta, in programma domani alle 15 allo stadio Via del Mare. «Ieri sera, nel comitato provinciale ordine pubblico svoltosi a Lecce è stato stabilito di sottoporre i tifosi bergamaschi al loro arrivo nella zona di prefiltraggi, prima dell'accesso ai tornelli del settore ospiti, a termoscanner ed altre prescrizioni secondo i protocolli diramati dal ministero della salute per gli arrivi negli aeroporti», misure che saranno applicate considerando l'emergenza Coronavirus. Lo fa sapere il ministro dello Sport Spadafora dopo il permesso concesso ai tifosi bergamaschi di seguire la loro squadra nella trasferta in Salento.